La aerolínea Tampa Cargo realizará «vuelos exploratorios» en Bolivia, informa el Gobierno

2 minutos

La Paz, 14 may (EFE).- La aerolínea Tampa Cargo, del grupo Avianca, realizará «vuelos exploratorios» en Bolivia en junio, dentro de la política de «cielos abiertos» que busca promover el Gobierno de Rodrigo Paz, informó este jueves el Ministerio boliviano de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

En un comunicado de prensa, el ministerio explicó que las operaciones son el resultado de memorandos de entendimiento firmados en las últimas semanas por el titular de esa cartera de Estado, Mauricio Zamora.

«Los vuelos exploratorios chárter de carga serán en la ruta Miami-Bogotá-Santa Cruz-Santiago y fueron autorizados en el marco de los acuerdos recientemente suscritos», precisó la institución.

La cartera también indicó que las operaciones se realizarán con aeronaves Airbus A330-200F, con una capacidad aproximada de sesenta toneladas de carga, lo que supone una «importante ampliación de la capacidad logística y operativa para el comercio exterior boliviano».

Estos vuelos se efectuarán en tanto la línea aérea «culmina el proceso de reconocimiento de su Certificado de Operador Aéreo (AOCR) ante la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia», agregó el comunicado.

El ministerio destacó que la incorporación de estas nuevas operaciones ampliará las «alternativas» para el transporte internacional de carga, dinamizará el comercio exterior y situará al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que sirve a la región oriental de Santa Cruz, «como un punto estratégico de integración regional».

Además, en el mensaje se recordó que por el momento el Gobierno boliviano ha firmado memorandos de entendimiento con Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. EFE

gb/ja/jrg