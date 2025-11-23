La aerolínea Turkish cancela sus vuelos hacia Venezuela hasta el 28 de noviembre

1 minuto

Caracas, 23 nov (EFE).- La aerolínea Turkish Airlines ha cancelado sus vuelos programados hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre, según confirmó este domingo a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

La decisión también fue confirmada a EFE por un agente de atención al cliente de la aerolínea turca, quien dijo: «Algunos vuelos se cancelaron entre estas fechas (24 y 28 de noviembre), pero no todos», indicó sin precisar los días.

La medida se toma luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».EFE

