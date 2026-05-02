La aeronáutica Boeing y Libia acuerdan desarrollar la aviación civil del país magrebí

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Túnez, 2 may (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, que administra el oeste del país, suscribió un memorando de cooperación estratégica con la compañía aeronáutica estadounidense Boeing -la segunda más grande del mundo- para desarrollar la aviación civil.

Según la oficina de medios del GUN, el memorando tiene como objetivo modernizar la flota aérea de Libia, con el apoyo financiero para la adquisición de nuevos aviones, la cooperación técnica y la ayuda en el desarrollo de la infraestructura de aviación, de acuerdo con los estándares internacionales.

En la ceremonia de la firma, estuvo presente el asesor principal de Estados Unidos para África, Massad Boulos, quien destacó la importancia de fortalecer la asociación libio-estadounidense y el «gran logro» que supone el acuerdo en el ámbito económico para el país magrebí.

Según Boulos, este pacto «representa el lanzamiento de una cooperación más amplia en los campos del desarrollo y la inversión» entre Libia y Estados Unidos.

Para el GUN, el memorando constituye «un paso importante hacia la mejora del sector del transporte aéreo en Libia y el aumento de su eficiencia operativa y técnica», ya que contribuirá a «mejorar la calidad de los servicios aéreos» -actualmente muy criticados por los usuarios- y la conectividad regional e internacional.

El memorando fue firmado por el ministro de Transportes y asesor financiero del GUN, Salem al Shahubi, y miembros de la directiva de Boeing, durante una visita oficial de la delegación de la Administración del oeste libio a los Estados Unidos.

La delegación gubernamental, que destacó que el acuerdo servirá para «apoyar los esfuerzos económicos del país», incluyó a varios ministros del gabinete libio y a personal de la Autoridad de Inversiones de Libia. EFE

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