La AFA denuncia «campaña de difamación» tras acusaciones sobre supuestos desvíos de fondos

4 minutos

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó este lunes su «más enérgico rechazo» a lo que describió como una «campaña de difamación» en su contra, tras la publicación en los últimos días en la prensa local de investigaciones sobre supuestos desvíos de fondos de la institución.

«Ante la publicación de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la AFA manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino», expresó el organismo en un comunicado.

Investigaciones publicadas en el diario La Nación el domingo y este lunes revelaron que la firma estadounidense dedicada a la administración de los asuntos comerciales de la AFA en el exterior, TourProdenter LLC, recaudó en los últimos cuatro años 260 millones de dólares, de los cuales una parte fue desviada a distintas sociedades comerciales y personas.

Según explicó La Nación en base al análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia estadounidense, una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino, hermano del actual tesorero de la AFA, recibió en los últimos siete meses unos 468.000 dólares.

Otras de las sociedades que recibieron fondos de la AFA, según la investigación, fueron constituidas por ciudadanos argentinos en el estado de Florida y no tienen empleados ni actividad comercial declarada.

La AFA aseguró este lunes que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC «ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna».

La institución denunció en su comunicado que el Gobierno del presidente Javier Milei participó en la promoción de «acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional».

La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

El pasado 15 de diciembre, Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad Nacional y actual senadora del partido de Milei, denunció a Tapia y a Toviggino ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por corrupción.

Según la presentación de la senadora, a la que accedió EFE, la gestión de Tapia en la AFA presenta violaciones a «principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro».

Esta presentación judicial fue presentada mientras la Justicia argentina lleva adelante una pesquisa por un presunto caso de lavado de dinero mediante una entidad financiera vinculada a la AFA, por la cual se llevaron a cabo registros en las instalaciones de 17 clubes argentinos y de la propia sede de la entidad.

En el marco de esa investigación, la Justicia ordenó este lunes decenas de allanamientos a bancos y casas de cambio para pesquisar maniobras de compra y venta de dólares por parte de la financiera Sur Finanzas.

La Justicia busca determinar si la financiera obtenía dólares del Banco Central a precio oficial para luego venderlos en el mercado paralelo a un precio mayor.

En paralelo, la Justicia imputó el pasado 26 de diciembre a Tapia y Toviggino en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. EFE

fpe/pd/gbf