La AfD en Alemania no puede ser clasificada como partido extremista de derecha «por ahora», según la justicia

La inteligencia de Alemania no puede «por ahora» clasificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como «extremista» de derecha, y eso pese a una «fuerte sospecha», decidió el tribunal administrativo de Colonia según un comunicado publicado este jueves.

Primera fuerza de oposición al gobierno del conservador Friedrich Merz, la AfD no está caracterizada por ahora «en su conjunto» por «una tendencia de fondo hostil a la Constitución», afirmó el tribunal.

De esa forma, el tribunal desautorizó la clasificación decidida a inicios de 2025 por la Oficina de protección de la Constitución.

Esa clasificación habría permitido al servicio de inteligencia -ligado al ministerio del Interior, pero que actúa de manera autónoma- intensificar la vigilancia policíaca sobre el partido.

Eso incluiría la capacidad de interceptar, si fuere necesario, las comunicaciones privadas de sus dirigentes.

La Oficina suspendió la clasificación en espera de una decisión de justicia. No se trata aún de un juicio a fondo.

Aunque el tribunal de Colonia se dice «convencido de que subsiste una fuerte sospecha» de que Afd tiene «tendencias anticonstitucionales», no es posible sin embargo «por ahora» probar que esa tendencia «domine» su «imagen global».

Alice Weidel, dirigente de AfD, saludó en X una «gran victoria» para el partido, «la democracia y el Estado de derecho».

La decisión judicial también «puso freno indirectamente a los fanáticos de la prohibición» del partido anti-inmigración, lo que era reclamado por algunos responsables políticos, señaló Weidel.

Las opiniones sobre un procedimiento de prohibición divergen, en momentos en que el partido, segundo colocado en las legislativas a inicios de 2025, está en pleno auge.

Jurídicamente, los obstáculos para hacer validar tal decisión por la Corte constitucional son muy elevados, y políticamente podría incrementar aún más la popularidad del movimiento.

Su ala más radical es acusada con frecuencia de cercanía con el movimiento neo-nazi y de revisionismo histórico sobre los crímenes del III Reich.

