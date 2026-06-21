La afición argentina ‘calentó motores’ con un ‘prebanderazo’ en el norte de Dallas

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Euless (Texas), 20 jun (EFE).- A la espera del conjunto de Lionel Scaloni, que se desplazará a Arlington el domingo, la víspera de su enfrentamiento contra Austria en su segundo partido del Mundial 2026, la afición argentina calentó este sábado el ambiente con un ‘prebanderazo’ en el norte de Dallas.

Junto al restaurante Argentina 163, habitual local de reunión de los seguidores argentinos en Euless, a 13 kilómetros de Arlington, dos centenares de fanáticos albicelestes entonaron canciones, ondearon banderas y mostraron el ambiente de optimismo que sigue a la campeona del mundo, que debutó con una victoria contra Argelia y tres goles de Leo Messi, destinatario junto a Diego Maradona de la mayoría de himnos.

Al prebanderazo de este sábado le seguirán mañana, domingo, otros tres en distintas ubicaciones de Dallas, que reunirán a la numerosa afición que se ha desplazado acompañando al equipo desde Kansas City. EFE

og/gbf

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