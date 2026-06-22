La afición uruguaya apela a la hazaña contra España tras el agónico empate ante Cabo Verde

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Montevideo, 21 jun (EFE).- Cientos de uruguayos se congregaron este domingo en las instalaciones del antiguo Mercado Modelo de Montevideo para seguir con tensión el segundo partido de su selección en el Mundial 2026, que culminó con un amargo empate 2-2 ante Cabo Verde y que enreda la clasificación de la Celeste.

La imagen del equipo dirigido por Marcelo Bielsa volvió a generar dudas entre la afición, que vio cómo los errores defensivos condenaban al conjunto sudamericano frente al combinado africano.

Carlos, uno de los hinchas presentes en el recinto, resumió el sentir de muchos asistentes al señalar que el equipo no puede permitirse «dejar hacer los goles» de esa manera.

«No puede ser que cada vez que te lleguen te hagan un gol; por poco te haces un gol vos mismo y eso genera bastante desconfianza, que después se traduce en el juego colectivo», lamentó el aficionado, en referencia a un error en la salida del balón protagonizado por Mathías Olivera y una mala decisión de Muslera que permitió a Helio Varela anotar el segundo y definitivo tanto caboverdiano.

Pese a la frustración por los goles encajados, otros seguidores valoraron la entrega del plantel, que logró rescatar un punto gracias a los goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio.

Para Danilo, otro de los espectadores, el planteamiento fue correcto y destacó la actitud de los jugadores, aunque reconoció la acuciante falta de puntería de la selección: «Nos falta guardarla, hacer el gol», resaltó.

En una línea similar se expresó Arina —una seguidora rusa, pero bien ataviada con los colores uruguayos—, quien echó en falta «un poco de tranquilidad en la cancha».

El lamento de la grada fue plenamente compartido por los protagonistas en el campo. Al término del encuentro, tanto el técnico argentino Marcelo Bielsa como los goleadores Araújo y Canobbio coincidieron en una única y urgente consigna: «Tenemos que ganar».

Con apenas dos puntos en el Grupo H, Uruguay está obligado a conseguir una victoria frente a la líder España el próximo 26 de junio en Guadalajara para soñar con los dieciseisavos de final.

Para este decisivo cruce, la parcialidad sudamericana asume que ya no sirven las calculadoras, pero apela a la histórica resiliencia de su país: «Uruguay puede perder con cualquiera y ganarle a cualquiera», subrayó Carlos.

Danilo, por su parte, se mostró más optimista desde el punto de vista táctico. A su juicio, el favoritismo del conjunto español y su control de la pelota pueden beneficiar al estilo de la Celeste.

«A nosotros nos viene mejor cuando el otro tiene el protagonismo. No creo que España nos ahogue; Uruguay es un equipo incómodo de enfrentar», concluyó, aferrándose a la esperanza de que el combinado nacional logre reponerse y avanzar a la siguiente ronda. EFE

hov/rmp/car

(foto) (vídeo)