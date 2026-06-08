La AFP pide explicaciones a Israel por un «error» en un ataque a periodistas en Líbano

afp_tickers

3 minutos

La agencia de noticias AFP pidió el viernes explicaciones al embajador de Israel en Francia después de que este admitiera públicamente que su país estuvo detrás de un ataque a periodistas en Líbano hace más de dos años.

«AFP busca respuestas precisas y fundamentadas sobre lo que usted mismo ha descrito como un ‘error'», dijo el director de información de la AFP, Phil Chetwynd, en una carta dirigida el viernes al embajador de Israel en Francia, Joshua Zarka.

El 13 de octubre de 2023, un bombardeo en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, mató al camarógrafo de la agencia Reuters, Issam Abdallah, e hirió a otros seis reporteros, entre ellos dos de la AFP, Dylan Collins y Christina Assi, a quien le fue amputada la pierna derecha.

Israel nunca ha reconocido formalmente su responsabilidad en el incidente y ha dicho a la AFP en varias ocasiones que seguía bajo revisión.

Sin embargo, en el programa «Complément d’enquête», emitido el jueves por la noche en France Télévisions, Zarka reconoció que el ejército israelí cometió un «error» al atacar a estos reporteros, que según él «no fueron objetivo por ser periodistas», sino porque «los soldados en el terreno pensaron que eran terroristas».

«En nuestra opinión, estas declaraciones constituyen el primer reconocimiento público por parte de un representante oficial israelí de que los dos disparos que alcanzaron a un grupo claramente identificado de periodistas fueron realizados por fuerzas israelíes», escribió Chetwynd.

Una investigación independiente realizada por la AFP concluyó que dos disparos de obuses de tanque de combate israelíes provenían de la zona de Jordeij, en la frontera norte de Israel, muy cerca del límite con Líbano.

Estas conclusiones fueron corroboradas por otras investigaciones internacionales de Reuters, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.

«¿Por qué la posición que usted expuso públicamente nunca se ha comunicado directamente a la AFP en respuesta a sus solicitudes formales?», señaló en su carta el director de información de la agencia.

Chetwynd preguntó además al embajador «qué medidas tiene previsto adoptar Israel para garantizar justicia y ofrecer reparación a los periodistas afectados por los ataques».

La directora regional del CPJ, Sara Qudah, calificó el ataque de aparente crimen de guerra y dijo que la entrevista del embajador no había logrado responder a la cuestión clave de por qué periodistas claramente identificados fueron atacados de forma reiterada.

«Las autoridades israelíes deben publicar todas las pruebas que respalden su afirmación de que los soldados israelíes identificaron erróneamente a los periodistas», afirmó Qudah en un comunicado.

ONG y medios de comunicación acusan regularmente a Israel de apuntar deliberadamente contra periodistas.

El CPJ documentó el año pasado la muerte de 129 trabajadores de medios en todo el mundo, de las cuales Israel era responsable de 86. Nadie ha sido responsabilizado por ninguna de las muertes, dijo el grupo.

dab-jxb/ad/vel