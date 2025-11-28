La agencia anticorrupción ucraniana efectúa registros en la oficina presidencial

1 minuto

Kiev, 28 nov (EFE).- La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) efectuaron este viernes registros en la oficina presidencia, en el marco de una de sus investigaciones, según anunció la propia NABU en un breve comunicado.

Según la publicación Ukrainska Pravda, la persona de interés de estos registros es el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, considerado el hombre con más poder del país después del presidente, Volodímir Zelenski. EFE

mg/lab