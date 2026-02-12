La agencia atómica rusa dice que su cooperación con Francia es «ejemplar»

2 minutos

Moscú, 12 feb (EFE).- La cooperación entre Rusia y Francia en asuntos relacionados con la tecnología nuclear siempre ha sido «ejemplar», aseguró este jueves el director de la agencia atómica rusa Rosatom, Alexéi Lijachiov.

«Hemos cooperado larga y fructíferamente con Francia en tecnología nuclear. Nuestra relación en este ámbito puede considerarse ejemplar. Al fin y al cabo, hemos aprendido a desarrollarla en una amplia variedad de contextos políticos e históricos”, dijo Lijachiov al medio especializado ‘Strana Rosatom’.

Agregó que esa cooperación siempre ha sido “mutuamente beneficiosa”.

“Por ejemplo, el suministro de uranio enriquecido soviético en la década de 1970, en plena Guerra Fría, garantizó en gran medida el desarrollo de la energía nuclear francesa. Los franceses construyeron reactores nucleares sabiendo que tendrían los recursos para producir combustible», recordó.

Según el funcionario, la cooperación con París también continúa hoy en día y el mejor ejemplo de ello es el proyecto de fusión nuclear ITER, que se desarrolla en Cadarache (Francia).

“Rusia no solo es uno de los impulsores del ITER, sino también su principal proveedor de equipos”, aseguró.

A la vez, reconoció que para el éxito de ese ambicioso proyecto internacional aún hay “mucho trabajo por delante” y la continuidad de la cooperación depende principalmente de la postura de Francia y de la Unión Europea.

Rusia confirmó esta semana contactos con Francia después de que el presidente Emmanuel Macron llamara a reanudar el diálogo con Moscú y enviara a uno de sus asesores a la capital rusa. EFE

mos/rcf