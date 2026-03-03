La agencia de ciberseguridad canadiense advierte de probables ataques iraníes

2 minutos

Toronto (Canadá), 3 mar (EFE).- La agencia canadiense encargada de la seguridad digital del país advirtió este martes que Irán responderá «muy probablemente» con ataques cibernéticos a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel desde el sábado.

El Centro Canadiense para la Seguridad Cibernética (CCSC) señaló en su último boletín que las acciones militares de EE.UU. e Israel, que apoya el Gobierno canadiense, pueden provocar ataques digitales contra infraestructuras críticas, operaciones de espionaje, y casos de acoso en internet contra personal militar así como contra exiliados iraníes.

«Es probable que atacantes cibernéticos patrocinados por el Estado iraní lleven a cabo actividades de ciberespionaje contra personas en Canadá que el régimen iraní considera una amenaza, como activistas políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos», explicó el CCSC.

«Los operadores canadienses de infraestructuras críticas y otras entidades que puedan ser objetivos deben permanecer vigilantes ante las amenazas que plantean actores cibernéticos alineados con los intereses iraníes», afirmó la agencia.

Según sus datos, «Irán ha desarrollado una red de ‘hacktivistas’ y canales en medios sociales para intimidar a los oponentes de Irán y modelar la opinión pública», que pueden realizar «ataques oportunistas» contra infraestructuras críticas con escasa seguridad así como equipos conectados a internet en todo el mundo.

Como ejemplo, el CCSC recordó que, tras los ataques que EE.UU. e Israel realizaron en 2025 contra instalaciones del programa nuclear iraní, «grupos ‘hacktivistas’ proiraníes se atribuyeron ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra sitios web asociados al Ejército estadounidense, empresas de defensa de EE.UU. e instituciones financieras estadounidenses». EFE

jcr/aaca/gpv