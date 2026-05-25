La agencia de espionaje de Australia estaba «al límite» antes del tiroteo en Sidney, dice su jefe de inteligencia

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La agencia de espionaje de Australia estaba «al límite» debido a amenazas en muchos frentes en el período previo al tiroteo masivo antisemita en una playa de Sidney en diciembre, afirmó el lunes el jefe de inteligencia del país.

Sajid Akram y su hijo Naveed están acusados de matar a 15 personas en un tiroteo contra familias judías en la playa de Bondi durante una celebración de Janucá. Es el peor tiroteo masivo de Australia en décadas.

El máximo responsable de seguridad, Mike Burgess, compareció ante una comisión que investiga los tiroteos, donde se le preguntó por las capacidades antiterroristas de Australia.

Burgess dijo que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad había estado «al límite» debido a una amplia variedad de amenazas, que iban desde el extremismo religioso hasta jóvenes radicalizados en internet.

Pero señaló que la agencia de espionaje seguía contando con suficientes recursos para hacer su trabajo.

«No estábamos dejando asuntos graves sin atender o sin investigar», dijo a la poderosa la Comisión Real.

«Insisto de nuevo: no lo vemos todo ni lo sabemos todo», agregó.

«Con el beneficio de la retrospectiva, sigo pensando que nuestros recursos eran suficientes para los problemas a los que nos enfrentábamos», añadió.

Burgess será sometido a un intenso interrogatorio sobre acuerdos de inteligencia confidenciales en una audiencia a puerta cerrada.

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