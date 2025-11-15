La agencia de la ONU para ayudar a los palestinos pide más financiamiento

La agencia de ayuda de la ONU para los refugiados palestinos pidió el jueves que más países contribuyan a su financiamiento, en momentos que ya no cuenta con los aportes de Estados Unidos y que sus operaciones están en riesgo, especialmente en Gaza.

Israel prohibió a la UNRWA operar en su territorio tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. A raíz de estas acusaciones, Estados Unidos, históricamente el mayor donante de la agencia, suspendió su financiación.

«Operamos semana a semana, mes a mes. Sé que hoy podremos procesar nuestros salarios de noviembre, pero no tengo idea ni visibilidad de si podremos procesar nuestro salario de diciembre», indicó el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en una conferencia de prensa en la sede de la ONU.

Israel forzó a la UNRWA a repatriar a su personal internacional de Gaza y Cisjordania, por ello la organización contrata a 12.000 personas en esos territorios. Asimismo están limitadas sus funciones de distribución de alimentos.

«Actualmente tenemos cerca de 75.000 refugiados en un centenar de nuestros locales en la Franja de Gaza. En los últimos dos años, proporcionamos más de 15 millones de consultas de salud médica básica, hoy el promedio diario es de 14.000», detalló Lazzarini.

Agregó que la UNRWA, Unicef y la OMS lanzaron una campaña conjunta de vacunación.

La UNRWA calculó que el déficit previsto entre el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 ascendería a aproximadamente 200 millones de dólares.

«A diferencia de años previos, el ingreso previsto para el primer trimestre de 2026 es muy bajo para absorber el enorme déficit de 2025. En ausencia de nuevos flujos significativos de financiamiento, estará comprometida la prestación de servicios críticos a millones de refugiados palestinos en la región», dijo Lazzarini por la mañana ante una comisión de la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la UNRWA «no desempeñaría ningún papel» en la posguerra. No obstante, el jefe de la agencia indicó que «desde la implementación del alto el fuego, hemos ampliado nuestros servicios, los hemos intensificado».

