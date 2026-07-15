La Agencia de Medio Ambiente portuguesa defiende el carácter público de cinco playas

Compartir

3 minutos

Lisboa, 15 jul (EFE).- La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) reafirmó a EFE que las cinco playas situadas en el entorno de la finca Herdade da Comenda, en el parque natural de la Serra da Arrábida, están protegidas por una presunción legal de dominio público marítimo y aseguró que no existe ninguna decisión judicial que haya eliminado ese carácter, cuando faltan cuatro días para una movilización ciudadana convocada contra lo que sus organizadores consideran un intento de privatización de esos espacios.

La aclaración de la APA llega después de que la plataforma ciudadana ‘Deslarrrguem a Arrábida’ convocara para el próximo 19 de julio una jornada de protesta en la zona, con una caminata, una cadena humana y un pícnic, para defender el acceso libre a las playas de Albarquel, Maria Esguelha, Rainha, Comenda y Rasca, así como a otros espacios naturales de este enclave protegido situado en el área metropolitana de Lisboa.

En declaraciones a EFE, el departamento de Comunicación y Ciudadanía Ambiental de la APA explicó que «actualmente hay varios litigios en curso» relacionados con la propiedad de Herdade da Comenda.

En ese contexto, el organismo recordó que mantiene de forma «sistemática» la posición de que las zonas reclamadas por los propietarios «están amparadas por una presunción legal (juris tantum) de propiedad pública».

Según la APA, la parte demandante solicita el reconocimiento del carácter privado de terrenos que incluyen porciones del lecho y las riberas del estuario del Sado, entre ellas el tramo final de la Ribeira da Ajuda, además de reclamar la titularidad de las playas de Rasca (o Gávea), Comenda, Rainha, Maria Esguelha y Albarquel.

Sin embargo, el organismo considera que esas playas, al formar parte del lecho del estuario del Sado, así como la mayor parte de las áreas objeto del litigio, integran el dominio público marítimo perteneciente al Estado portugués.

Asimismo, subrayó que «todavía no se ha encontrado ninguna decisión judicial que haya eliminado la propiedad pública de estos espacios».

La APA añadió que la información catastral consultada por el organismo también muestra que las playas mencionadas y el tramo final de la Ribeira da Ajuda están excluidos de la propiedad de Herdade da Comenda.

Respecto al cierre de la carretera municipal 1056, denunciado por la plataforma ciudadana como una dificultad añadida para acceder al litoral, la agencia indicó que cualquier aclaración corresponde al municipio competente.

La controversia gira en torno a una demanda presentada por los propietarios de Herdade da Comenda, adquirida por la familia Mirpuri, con la que pretenden que esos terrenos dejen de formar parte del dominio público y sean reconocidos como propiedad privada.

El portavoz de ‘Deslarrrguem a Arrábida’, Daniel Borges, explicó la pasada semana a EFE que, si la reclamación prospera, los propietarios podrían restringir el acceso mediante la instalación de vallas, portones u otras barreras, lo que, a juicio de la plataforma, supondría la privatización de espacios naturales que tradicionalmente han sido de uso público.

Los organizadores de la movilización aseguran que la convocatoria cuenta con el respaldo de asociaciones, colectivos ciudadanos y personalidades del mundo de la cultura, y enmarcan este conflicto en un fenómeno más amplio de restricciones al acceso público al litoral que, según sostienen, también se observa en otros países europeos. EFE

mf/cc