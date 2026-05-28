La agencia de salud de la UA eleva a 246 las muertes por la epidemia de ébola en RD Congo

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Nairobi, 28 may (EFE).- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) elevó este jueves a 246 las «muertes sospechosas» registradas por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

“El número de contagios sospechosos se sitúa en los 1.077, con 246 fallecimientos relacionados con este brote”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual desde la capital congoleña, Kinsasa.

Kaseya señaló que este brote de ébola, al ritmo actual de contagios, lleva camino de convertirse en “el segundo mayor de la historia”, aunque precisó que «no está fuera de control». EFE

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