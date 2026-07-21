La agencia de salud de la UA pide a EEUU retirar restricciones de viaje a Uganda por ébola

Compartir

2 minutos

Nairobi, 21 jul (EFE).- El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, afirmó este martes que solicitó por carta al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., el levantamiento de las restricciones de viaje impuestas a Uganda, tras casi un mes sin nuevos contagios de ébola.

“No hay razón para que Estados Unidos continúe con esta restricción de viaje”, afirmó Kaseya durante una conferencia en Acra, capital de Ghana, donde instó a las naciones africanas a respaldar la carta como muestra de apoyo continental a los países afectados por el brote.

El último paciente con ébola en Uganda fue dado de alta el pasado 16 de julio, lo que activó la cuenta atrás de 42 días requerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para declarar al país libre del virus.

“Es momento de levantar este estatus y continuar apoyando a la República Democrática del Congo (RDC) en el desafío que enfrenta”, añadió el director general de los CDC de África en la Cumbre Extraordinaria sobre Salud de la Unión Africana (UA).

Estados Unidos mantiene restricciones de entrada para los viajeros procedentes de la RDC y para parte de quienes hayan visitado recientemente Uganda o Sudán del Sur, medidas implementadas en mayo y endurecidas la semana pasada.

El Gobierno de la RDC elevó hoy a 967 el número de muertos y a 2.423 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que se extendió a Uganda y hasta el jueves pasado había registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

aam/fpa