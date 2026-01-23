La agencia de sanidad de la UA declara el fin de la mpox como emergencia de salud pública

Nairobi, 23 ene (EFE).- África ha levantado oficialmente la clasificación de la mpox (enfermedad llamada antes viruela del mono) como emergencia de salud pública de seguridad continental, informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Esta decisión destaca el fortalecimiento de la seguridad sanitaria del continente, su liderazgo eficaz, la cooperación regional y el éxito de las alianzas internacionales en la gestión de los complejos desafíos de salud pública», afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en un comunicado.

Sin embargo, advirtió Kaseya, la medida «no marca el fin de la mpox en África. Más bien, señala una transición de la respuesta de emergencia a una vía sostenida, liderada por los países, hacia la eliminación».

Los CDC de África subrayaron que la enfermedad «sigue siendo endémica en varios entornos, y la vigilancia continua, la inversión específica y la innovación serán esenciales para consolidar los avances y prevenir su resurgimiento».

Según los últimos datos del organismo, se han registrado desde principios de 2024 en 32 países del continente más de 224.000 casos (incluyendo cerca de 62.000 confirmados), entre los que ha habido 2.193 muertes (297 confirmadas).

El pasado 5 de septiembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox declarada el 14 de agosto del 2024, ante el descenso de casos.

Un día antes de que la OMS declarara en 2024 la emergencia, el 13 de agosto, los CDC de África habían anunciado la emergencia de salud pública de seguridad continental, una clasificación que un grupo de expertos de la organización panafricana recomendó mantener a principios del pasado septiembre.

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga. EFE

