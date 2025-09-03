La Agencia EFE celebra en São Paulo el III Foro Latinoamericano de Economía Verde

3 minutos

São Paulo, 3 sep (EFE).- La Agencia EFE celebra este jueves en São Paulo la tercera edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), un espacio de diálogo y análisis que abordará los retos del desarrollo sostenible en la región.

El encuentro reúne a representantes del sector público y privado, del ámbito académico y de la sociedad civil, y tendrá lugar apenas dos meses antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), prevista para noviembre en Belém, en pleno corazón de la Amazonía (norte).

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, subrayó que por preceder a la COP30, el FLEV «se convierte en una antesala estratégica para analizar propuestas, plantear alianzas o liderar la transición ecológica glocal».

«La tercera edición del FLEV, auspiciada con gran responsabilidad por la Agencia EFE, se consolida, en un momento clave para la región y el planeta, como un privilegiado espacio de diálogo, tan necesario en estos tiempos de polarización, negacionismo o bulos», afirmó Oliver, quien inaugurará el encuentro.

Los debates de Belém permearán todo el programa del FLEV y estarán presentes en el discurso que realizará la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, mediante un vídeo durante la apertura del foro.

La cita contará con cinco paneles temáticos cuyos debates girarán en torno a temas como la transición energética y la descarbonización, la gestión de bosques, la agricultura sostenible, la gestión de aguas y residuos, y el mercado de carbono y bonos verdes.

Entre las novedades en esta tercera edición, destaca un espacio de participación que permitirá a ciudadanos de a pie de toda América Latina transmitir sus dudas sobre el cambio climático, energías limpias y financiamiento de una economía verde inclusiva a un panel de expertos.

Para responder a estas inquietudes, figuran personalidades como Manuel Pulgar-Vidal, exministro peruano de Medio Ambiente, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional y uno de los arquitectos del Acuerdo de París, así como el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas.

También estará presente Márcio Astrini, secretario ejecutivo de Observatorio del Clima, la principal red de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado del medio ambiente de Brasil.

Además, el foro incluirá unas píldoras informativas creadas por Efeverifica, la unidad de verificación de la Agencia EFE, destinadas a desmontar los bulos más perniciosos en torno al cambio climático.

El III FLEV cuenta con el patrocinio de ApexBrasil, la agencia de promoción de las exportaciones e inversiones de Brasil; Norte Energia, concesionaria de la central hidroeléctrica de Belo Monte y Lots Group, empresa que aporta soluciones para la descarbonización del sector de la logística.

También cuenta con la colaboración de Imaflora, del Observatorio del Clima y de la universidad IBMEC, en cuyo auditorio se celebra el encuentro. EFE

