La Agencia EFE celebrará 60 años en Argentina con la exposición ‘Testigos de la historia’

2 minutos

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- La Agencia EFE celebrará este jueves el 60 aniversario de su desembarco en Argentina -y en América- con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, que repasa los acontecimientos más trascendentes de la historia reciente del país sudamericano a través de la lente de sus fotógrafos.

La exposición tendrá lugar en el MUNTREF Museo de la Inmigración y trasladará a los visitantes por un repaso cronológico de algunos de los hitos de los siglos XX y XXI en Argentina, incluyendo sus distintas dictaduras militares, multitudinarias manifestaciones e importantes victorias deportivas.

La muestra incluye además cuatro microrrelatos temáticos que harán foco en procesos, períodos y personajes específicos que evidencian los cambios, tensiones y esperanzas de un país tan vibrante como complejo.

Las imágenes exhibidas pertenecen íntegramente al archivo de EFE y fueron tomadas por una larga lista de profesionales que han afrontado la difícil tarea de contar y mostrar la Argentina al mundo.

El desembarco de EFE en Buenos Aires hace 60 años significó además la apertura de su primera delegación fuera del territorio español y el establecimiento de su primera oficina en América, por lo que la exposición contará también con fotografías que ponen el foco en la mirada global y regional que caracteriza a la agencia.

La inauguración de este jueves comenzará a las 18:00 hora local (21:00 GMT) y contará con la presencia del presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; y el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, entre otros referentes del mundo de la política, la cultura y el periodismo.

El evento contará además con la participación de Aníbal Jozami y Diana Wechsler, director general y directora artística de MUNTREF, museo que fue establecido en el antiguo Hotel de Inmigrantes, ubicado a orillas del Río de la Plata y que durante el siglo XX recibió a un sinfín de personas llegadas desde distintas partes del mundo.

La exposición, que se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026, cuenta con el apoyo de Abertis, Iberia, la Embajada de España en Argentina, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Biogénesis Bagó y la Fundación Avina. EFE

