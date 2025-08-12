La Agencia EFE envía una serie especial con motivo de la cumbre entre Trump y Putin
Redacción internacional, 12 ago (EFE).- La Agencia EFE publicará este miércoles 13 y este jueves 14 una serie informativa especial con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.
Los temas abordarán las posturas con las que ambos líderes llegan a la reunión y qué esperan conseguir, así como los puntos de vista de Ucrania y de la Unión Europea ante el encuentro, además de otras cuestiones como las relaciones entre ambos líderes. EFE
jfu