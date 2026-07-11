La agencia espacial de Japón prueba con éxito un nuevo cohete reutilizable

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Tokio, 11 jul (EFE).- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) probó este sábado con éxito el prototipo de un nuevo cohete reutilizable para abaratar los costes de sus lanzamientos espaciales, confirmó el organismo en una rueda de prensa.

El director de la prueba, Takashi Ito, dijo que aunque aún falta examinar los datos del vuelo e inspeccionar la aeronave, durante la prueba todo fue según lo previsto. «Creo que podemos llamarlo un éxito», aseguró el responsable.

El cohete reutilizable, bautizado como RV-X, despegó sobre las 06:15 hora local (21:15 GMT del viernes) desde el Centro de Pruebas de JAXA en Noshiro, en la prefectura de Akita (norte de Japón).

«La duración del vuelo fue de aproximadamente 40 segundos, en línea con la duración programada. Llegó a una altitud de unos 11 metros, comparado con una altitud planeada de unos 10 metros», detalló Ito.

Japón lleva tiempo tratando de desarrollar un cohete reutilizable para abaratar los costes de sus lanzamientos espaciales. JAXA actualmente utiliza el cohete H3 para sus misiones, que solo puede volar una vez.

SpaceX domina desde hace años el sector de los cohetes reutilizables con su Falcon 9, aunque cada vez más países y compañías desarrollan sus propios modelos.

Este viernes, China recuperó con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, según medios estatales.

La prueba de este sábado del RV-X de JAXA contribuirá también al desarrollo del cohete reutilizable Callisto, que desarrolla Japón junto a Italia y Alemania y que utiliza el mismo motor.EFE

jdg/mgr