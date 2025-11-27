La Agencia Espacial Europea saca adelante un presupuesto de 22.100 millones hasta 2028

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE).- La Agencia Espacial Europea (ESA) ha sacado adelante un presupuesto de casi 22.100 millones de euros (25.623 millones de dólares) para el trienio 2026-2028 con las contribuciones de los 23 países miembros, lo que supone un aumento de más del 30 % con respecto a las anteriores cuentas, informó este jueves el director ejecutivo del organismo, Josef Aschbacher.

«Ustedes han escrito historia. Lo que han hecho en Bremen es único. Es la primera vez, en comparación con otras conferencias ministeriales, que hemos alcanzado suscripciones récord y es también la primera vez que hemos alcanzado casi el nivel que el director ejecutivo propuso a los Estados miembros», de 22.254 millones de euros (25.800 millones de dólares), señaló Aschbacher en rueda de prensa.

En concreto, los países miembros se han comprometido a aportar juntos 22.067 millones de euros entre 2026 y 2028, un 30,4 % más con respecto a los 16.923 millones de euros del trienio anterior.

«Esto es realmente extraordinario. Creo que demuestra que el espacio es extremadamente atractivo, extremadamente necesario para la sociedad en la vida cotidiana y es un sector económico que está creciendo muy rápido en todas partes del mundo y también en Europa», recalcó Aschbacher.

«Además, es cada vez más importante para la seguridad y la defensa, y es un ámbito en el que Europa tiene que ponerse al día.Y creo que este mensaje —que Europa necesita ponerse al día, avanzar y literalmente elevar el futuro de Europa a través del espacio— ha sido tomado muy en serio por nuestros ministros», añadió.

Por partidas, la de Seguridad Espacial ha conseguido 957 millones de euros del total de financiación suscrita; Transporte Espacial 4.439 millones; Tecnología 886 millones; Programa Científico 3.787 millones; Actividades Básicas 1.873 millones, y PRODEX -para financiar el desarrollo industrial de instrumentos o experimentos científicos- 328 millones.

Por su parte, Exploración Humana y Robótica ha conseguido 2.976 millones, lo que permitirá ejecutar numerosas actividades a destinos en órbita baja, la Luna y Marte, según Aschbacher.

Observación de la Tierra, entre ellos los programas grandes como FuturEO o Copernicus, ha atraído 3.455 millones de euros; Navegación 969 millones; y Conectividad y Comunicaciones Seguras 2.096 millones.

«Con este presupuesto podemos realmente centrarnos en la columna vertebral del programa de la ESA, que es el programa científico», remarcó el austríaco.

Aschbacher se refirió como ejemplo a la preparación de la primera misión de astrobiología de la humanidad a Encélado, una de las lunas heladas de Saturno que los científicos consideran la más probable para albergar vida accesible, que aún debe ser aprobada.

«Toma unos 10 años llegar allí, así que pueden imaginar que es algo muy lejano pero también un gran programa», subrayó.

«Pero lo que planeamos hacer es volar allí con una misión, aterrizar y tomar muestras o hacer análisis in situ, es decir, en el lugar, para buscar indicios de vida», agregó.

El jefe de la ESA se mostró emocionado acerca de esta misión, porque, dijo, «los exobiólogos dicen que si uno busca lugares donde podría haber vida en el sistema solar fuera de la Tierra, este es el sitio donde uno miraría, porque hay grandes océanos bajo una capa de hielo muy gruesa, de unos 100 kilómetros», explicó. EFE

