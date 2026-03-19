La agencia marítima británica reporta un impacto contra un barco frente a Catar

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Bangkok, 19 mar (EFE).- La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este jueves de un impacto contra un buque frente a las costas de Catar, cerca del estrecho de Ormuz.

La embarcación, de bandera no identificada, fue atacada «por un proyectil desconocido» que no dejó heridos entre la tripulación, según la agencia británica, que horas antes reportó otro incidente en las inmediaciones de Ormuz.

Este nuevo impacto se produjo 4 millas náuticas (unos 7,4 kilómetros) al este de la ciudad catarí de Ras Laffan, donde se encuentra la principal refinería de gas natural licuado del país y que ha sido atacado en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios.

El estrecho de Ormuz es clave para el comercio energético mundial, principalmente de petróleo y gas, y está bloqueado por Irán, que controla su orilla norte, en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

La UKMTO pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa, pocas horas después de haber registrado otro incidente en las inmediaciones de Ormuz.

Otro «proyectil desconocido» alcanzó un buque cisterna 11 millas náuticas (20 kilómetros) al este de la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y provocó un incendio a bordo.

Desde el 28 de febrero, cuando empezó la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán, la UKMTO ha registrado más de una veintena de incidentes en barcos alrededor del estrecho, de los cuales al menos cinco están vinculados con «actividades sospechosas», como haber escuchado o visto un proyectil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado para crear una coalición militar para asegurar la navegación en Ormuz, pero la OTAN, Australia, Japón o Corea del Sur rechazaron su petición.

Tras esta negativa, Trump dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas. EFE

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