La agencia nuclear de la ONU visitará mañana Irán pero no entrará en sitios atómicas

Teherán, 10 ago (EFE).- Un subdirector del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitará mañana Irán para mantener conversaciones con las autoridades del país persa, pero no visitará instalaciones atómicas en suelo iraní.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció la visita de altos cargos del OIEA para “determinar un marco de cooperación”, informó la agencia Mehr.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que la visita de un subdirector de la agencia nuclear de la ONU no significa que se retome la cooperación con el organismo y matizó que no acudirá a instalaciones del país persa.

Irán detuvo la cooperación con el OIEA tras la guerra con Israel y los ataques israelíes y estadounidenses a sus instalaciones nucleares, una medida aprobada por el Parlamento iraní y firmada por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Tras la promulgación de la legislación, los inspectores del OIEA abandonaron el país persa.

Al mismo tiempo, se encuentran paralizadas las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, aunque el país persa si ha mantenido encuentros con Reino Unido, Francia y Alemania, un diálogo que Teherán ha calificado de “complejo”.

