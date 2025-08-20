La agencia oficial de noticias siria estrena nueva imagen para romper con la era Al Asad

2 minutos

Beirut, 20 ago (EFE).- La agencia oficial de noticias siria, SANA, lanzó este miércoles una nueva imagen para romper con la era del derrocado régimen de Bachar al Asad, estrenando nuevo logo, página web e incluso un apartado de noticias en el idioma minoritario kurdo.

«Hoy, nos reunimos para anunciar el lanzamiento de SANA en su nuevo formato, después de que su nombre estuviese asociado durante mucho tiempo en la memoria colectiva a la era del antiguo régimen», dijo el ministro sirio de Información, Hamza al Mustafa, durante la ceremonia de presentación.

El titular criticó que durante el mandato de los Al Asad, que estuvieron más de medio siglo en el poder entre el padre Hafez y su hijo Bachar, el medio de comunicación se convirtió en una «herramienta de propaganda para justificar la represión y distorsionar los hechos».

Por su parte, el director general de SANA, Ziad al Mahamid, explicó en un discurso que los cambios incluyen una página web «moderna», la expansión de su red de corresponsales a todas las provincias del país y contenido en cinco idiomas más allá del árabe.

Además del inglés, francés, español y turco, la agencia de noticias incorporó por primera vez el kurdo, hablado por la minoría de mismo nombre, en momentos en que las nuevas autoridades centrales buscan la integración de una región nororiental aún bajo una autoproclamada administración autónoma liderada por kurdos.

El lavado de cara de SANA se produce después de que ya el pasado mayo la televisión estatal siria Al Ijbariya retomara sus emisiones por satélite, pues había permanecido fuera del aire cerca de cinco meses a consecuencia del derrocamiento de Al Asad a finales de 2024.

La agencia de noticias oficial sí siguió informando en todo momento con una nueva línea editorial, pues las nuevas autoridades sirias han mantenido a la mayoría de los funcionarios y trabajadores de entidades públicas contratados durante la época de Al Asad. EFE

