La Agencia Tributaria de EE.UU. suspende al 46 % de sus empleados por cierre del Gobierno

2 minutos

Washington, 8 oct (EFE).– La Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) anunció este miércoles que suspenderá temporalmente a más de 34.000 empleados, aproximadamente el 46 % de su fuerza laboral, debido al cierre parcial del gobierno federal que comenzó la semana pasada.

La medida afecta a personal de centros de llamadas, trabajadores de tecnología de la información y la mayoría de las operaciones centrales, suspendiendo efectivamente los servicios de asistencia al contribuyente, de acuerdo con un comunicado publicado por la agencia.

El IRS señaló que los empleados encargados de implementar la ley fiscal y de gasto firmada por el presidente Donald Trump en julio permanecerán activos, mientras que el resto será colocado en estatus no remunerado y no activo hasta que el Gobierno reanude sus operaciones normales.

No obstante, se espera que todos los empleados se presenten brevemente al trabajo para completar tareas de cierre y recibir avisos formales de suspensión, con hasta cuatro horas asignadas para este proceso, indicó la agencia.

El cierre de Gobierno lleva ocho días de vigencia y ha afectado a múltiples agencias federales, generando interrupciones en servicios esenciales y aumentando la incertidumbre económica.

Las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Senado también se han estancado debido a desacuerdos sobre la extensión de subsidios para la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), uno de los puntos clave que impide la aprobación de un plan de financiamiento temporal y mantiene el cierre. EFE

dte/lnm