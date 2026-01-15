La agencia virtual de viajes china Trip.com cae otro 20 % ante investigación antimonopolio

2 minutos

Shanghái (China), 15 ene (EFE).- La agencia virtual de viajes china Trip.com cayó este jueves casi otro 20 % en bolsa tras cerrar el miércoles con pérdidas cercanas al 6,5 % después de que las autoridades chinas anunciaran la apertura de una investigación antimonopolio contra la empresa.

Concretamente, los títulos de la compañía perdieron un 19,65 % hasta el descanso de la media sesión en la Bolsa de Hong Kong, y marcaron mínimos de los últimos seis meses.

Este miércoles, la Administración Estatal para la Regulación de los Mercados (SAMR) reveló que investigaba a la agencia digital por un presunto abuso de posición dominante.

El regulador explicó que el caso, que se sustenta en la ley antimonopolio del país, se centra en las sospechas de conductas monopolísticas derivado del abuso del dominio de mercado por parte de Trip.com, aunque no ofreció más detalles al respecto de las supuestas infracciones.

En un comunicado, la compañía confirmó que ha recibido la notificación oficial por parte de la SAMR y adelantó que «cooperará activamente con la investigación» y «aplicará plenamente los requisitos regulatorios”.

Trip.com agregó que todas sus operaciones continúan con normalidad y que seguirá prestando servicios a usuarios y socios.

El grupo, que también cotiza en Estados Unidos, indicó asimismo que trabajará junto a otros actores del sector para «construir un entorno de mercado sostenible», según el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

La investigación contra Trip.com se suma a una serie de actuaciones de los reguladores chinos en los últimos años contra grandes plataformas digitales, tras casos como los de Alibaba, Meituan o Tencent, en el marco de un endurecimiento del control sobre prácticas de competencia, abuso de posición dominante y concentración de poder de mercado en la economía digital del país. EFE

