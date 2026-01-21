La AIE duda de que Venezuela pueda recuperar sus niveles históricos de producción de crudo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) expresó dudas sobre la posibilidad de que la producción petrolera en Venezuela vuelva a sus niveles históricos, según el informe mensual publicado el miércoles.

«Venezuela afirma tener en teoría las mayores reservas probadas de petróleo del mundo; sin embargo, la producción y las exportaciones han sido muy limitadas durante más de una década», destacó la AIE, con sede en París.

Desde la operación estadounidense en Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump asegura que las compañías petroleras de Estados Unidos invertirían «miles de millones de dólares».

El objetivo es relanzar la industria petrolera venezolana, deteriorada tras años de falta de inversión y mala gestión que hicieron caer su producción.

La AIE recuerda que la producción venezolana alcanzó su último máximo en 2015 y después inició una caída, en parte debido a las sanciones impuestas durante el primer gobierno de Trump.

Aunque el país llegó en su punto histórico más alto a producir 3,5 millones de barriles diarios de crudo, en 2025 apenas produjo 950.000 barriles diarios de media, de los que 780.000 se destinaron a la exportación, según la AIE.

Gran parte de los recursos de Venezuela es petróleo extrapesado, que es complejo y costoso de extraer, por lo que solo las empresas que ya tienen acceso a ellos podrían incrementar su producción en el corto plazo.

Actualmente Chevron es la única compañía estadounidense que opera en Venezuela gracias a una licencia concedida por Washington en 2022. Las compañías europeas Eni y Repsol también están presentes, pero mantienen litigios comerciales con la petrolera nacional, PDVSA.

