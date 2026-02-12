La AIE mantiene la previsión de crecimiento de la demanda del crudo en 2026

París, 12 feb (EFE).- La demanda global de crudo aumentará en 2026 en unos 850.000 barriles diarios, impulsada por las economías no pertenecientes a la OCDE, especialmente China, indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), tras señalar un desplome de la oferta en enero debido al mal tiempo en Norteamérica y a las restricciones a las exportaciones de Kazajistán, Rusia y Venezuela.

Se prevé que la demanda mundial de petróleo aumente en 850.000 barriles diarios en 2026, frente a los 770.000 del año pasado, precisó la AIE, con sede el París.

La agencia, que asesora a los países industrializados, previó un superávit de 3,73 millones de barriles diarios en 2026, frente al superávit de 3,69 millones proyectado en el informe del mes pasado.

Al igual que en 2025, las economías no pertenecientes a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) representarán la totalidad del aumento, con China a la cabeza, añadió.

Las materias primas petroquímicas representarán más de la mitad de las ganancias de este año, en comparación con solo un tercio en 2025, cuando los combustibles para el transporte dominaron el crecimiento.

La Agencia Internacional de la Energía señaló igualmente que la oferta mundial de petróleo se desplomó 1,2 millones de barriles en enero pasado, hasta alcanzar los 106,6 millones, debido a que el severo clima invernal interrumpió las operaciones en América del Norte, mientras que las interrupciones del suministro y las restricciones a las exportaciones redujeron los flujos de Kazajistán, Rusia y Venezuela.

Tras un aumento de casi 3,1 millones de barriles por día en 2025, se prevé que la producción mundial de petróleo aumente en 2,4 millones en 2026, hasta alcanzar los 108,6 millones diarios, con un crecimiento repartido aproximadamente a partes iguales entre los productores no pertenecientes a la OPEP+ y los de la OPEP+.

En cuanto a la producción mundial de crudo de las refinerías, disminuyó de un máximo histórico de 86,3 millones de barriles diarios en diciembre a 85,7 millones en enero, debido al impacto en la actividad causado por el inicio de las tareas de mantenimiento y la reducción de los márgenes, según la AIE.

Se prevé que la producción de crudo aumente un promedio de 790 millones de barriles diarios, hasta alcanzar los 84,6 millones en 2026, liderada por las regiones no pertenecientes a la OCDE, en comparación con un aumento de casi un millón de barriles al día 1 en 2025.

Los márgenes se redujeron aún más en enero, ya que el repunte de la producción en diciembre alivió la escasez de productos en el mercado, indicó la AIE.

Los inventarios mundiales de petróleo observados aumentaron 37 millones de barriles en diciembre, lo que elevó el total de existencias para 2025 a 477 millones, o 1,3 millones de barriles diarios.

Las existencias de crudo chino aumentaron en 37 millones en diciembre, lo que elevó la cifra total al terminar 2025 a 477 millones, lo que equivale a 1,3 millones de barriles diarios; mientras que las existentes en barcos petroleros navegando por el mar aumentaron en 248 millones, de las cuales el petróleo sancionado representó el 72 %.

En cuanto a las existencias de la industria de la OCDE, aumentaron 3,9 millones en diciembre, superando su promedio de cinco años por primera vez desde 2021. Los datos preliminares muestran que las existencias mundiales aumentaron otros 49 millones en enero.

Los precios de referencia del petróleo aumentaron de forma constante en enero, con el crudo del Mar del Norte con fecha de caducidad subiendo 10 dólares por barril de petróleo crudo durante el mes.

La escalada de las tensiones geopolíticas, las tormentas de nieve y las temperaturas extremas en América del Norte, así como las interrupciones del suministro en Kazajistán, provocaron la reversión a un mercado alcista, señaló la AIE, al hacer referencia también a que los mercados petroleros están en ascuas ante los acontecimientos inciertos en el Golfo Pérsico. EFE

