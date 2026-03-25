La AIE podría liberar más reservas de petróleo «si es necesario», según su director

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Tokio, 25 mar (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo «si es necesario», aseguró este miércoles el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, durante una reunión en Japón con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

«Birol expresó su agradecimiento a Japón por su decisión ejemplar de liberar sus reservas estratégicas entre los miembros de la AIE, y afirmó que podría considerar otra ronda de liberación de existencias si es necesario», detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores nipón.

El responsable respondió así a la petición de la mandataria japonesa de «preparar posibles liberaciones coordinadas adicionales en el futuro» si la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga.

Takaichi recibió a Birol en su oficina en Tokio para tratar posibles formas de estabilizar el suministro de crudo, cerca de una semana después de que la AIE, con sede en París, elevara a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas, la mayor de su historia, para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el director del organismo dijo a principios de esta semana desde Australia que la situación es «muy grave» y supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Está previsto que Japón comience a sacar al mercado este jueves sus reservas de petróleo estatales, después de comenzar a liberar reservas privadas el 16 de marzo. EFE

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