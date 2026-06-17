La AIE recorta en otros 700.000 barriles/día su previsión del consumo global en 2026

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París, 17 jun (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha recortado en otros 700.000 barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año respecto a las que hizo en mayo pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en espera de que su aplicación permita conducir a una normalización en 2027.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, la AIE espera que esa demanda global se reduzca en 1,1 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026 respecto a 2025 a causa del tirón de precios que se produjo con el inicio de la guerra el 28 de febrero y el cierre del estrecho de Ormuz, que está todavía lejos de haberse corregido totalmente.

Ese cierre de Ormuz ha provocando un hundimiento de la oferta mundial de 5 mb/d (un 4,8 %) en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del pasado año, lo que supone el primer descenso trimestral desde 2020 y más de lo que los expertos de la agencia habían anticipado en mayo.

Con el acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que debe formalizarse este viernes en Suiza, y del que no se conocen todos los detalles, los autores del informe creen que la reapertura del estrecho de Ormuz va a permitir que llegue más petróleo al mercado y que eso conduzca a un incremento del consumo, pero muy gradual y no inmediato.

De hecho, en el tercer trimestre, la demanda seguirá siendo 1,7 mb/d inferior a la de hace un año y habrá que esperar a los últimos tres meses para ver volúmenes superiores a los de 2025, en 1,1 mb/d.

Esa tendencia debería afirmarse en 2027, conforme los flujos de crudo procedentes del golfo Pérsico aumenten y se consoliden y acrecienten las bajadas de los precios del barril, de forma que el consumo debería crecer en 2 mb/d.

Por el lado de la oferta, las oscilaciones están siendo y van a ser todavía mayores. La producción va a bajar en 3,9 mb/d este año respecto a 2025 para quedarse en 102,4 mb/d antes de dar un salto positivo de 8 mb/d en 2027.

Si se observa la evolución en detalle, en mayo salieron al mercado únicamente 94,5 mb/d, lo que significa 600.000 menos que el mes anterior y 13,6 mb/d menos que antes de que estallara el conflicto.

La principal consecuencia de esta pérdida brutal de producción por la imposibilidad de exportar la mayor parte del crudo del golfo Pérsico que habitualmente salía por el estrecho de Ormuz ha sido el descenso de las reservas, que se aceleró todavía más en mayo con una pérdida de 143 mb (lo que equivale a 4,6 mb/d menos), tras los 74 mb de abril (2,5 mb/d) menos.

La AIE insiste en que sus previsiones de recuperación para 2027 están sujetas a un elevado grado de incertidumbre, en espera de que se conozcan los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y de que se esclarezcan algunos puntos que están todavía oscuros o pendientes de negociación, en particular sobre la circulación por el estrecho de Ormuz.

Se trata sobre todo de ver si el alto el fuego será duradero, si los barcos podrán navegar sin trabas (quedan dudas sobre si será necesario un desminado y de qué magnitud) y qué daño ha causado esta crisis energética a la economía global.

La agencia advierte de que si hubiera nuevas interrupciones de suministro, eso podría implicar una recuperación más lenta tanto de la actividad económica como de la demanda de petróleo. EFE

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