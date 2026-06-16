La AIE subraya que tiene que abrirse de forma total e incondicional Ormuz lo más rápido

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París, 16 jun (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, subrayó este martes que el remedio a la crisis energética que vive el mundo tiene que venir por una apertura «total e incondicional» del estrecho de Ormuz «lo antes posible».

Se trata de que «veamos que el petróleo y el gas comienzan a fluir de nuevo» hacia los que eran los principales mercados de esos hidrocarburos del golfo Pérsico en Asia y en el resto del mundo, señaló Birol en la presentación a la prensa de un informe sobre las perspectivas energéticas en el sureste asiático.

Destacó la «gran satisfacción» con la que han acogido el anuncio sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé el restablecimiento de la libre circulación por ese paso por el que antes de la guerra transitaba alrededor del 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo, así como de una tercera parte de los fertilizantes.

Hizo hincapié en que además de ser «una gran noticia» a nivel humano para todo Oriente Medio, es también «una muy buena noticia para la economía global y el sistema energético».

Dijo esperar «sinceramente» que eso se traduzca en «la apertura plena e incondicional» del estrecho de Ormuz «lo antes posible».

Birol recordó que este miércoles la AIE publicará su informe anual sobre el petróleo en el que darán su visión actualizada sobre las perspectivas para ese mercado en las próximas semanas y meses.

Advirtió de que, aun en el caso de que los precios del petróleo volvieran a bajar al nivel que tenían el 27 de febrero ( 24 horas antes de que Estados Unidos e Israel desataran los ataques contra Irán), una cosa ha cambiado a causa de la conmoción provocada en el sector de la energía.

«Las decisiones que tomen ahora los países -indicó- no solo tendrán en cuenta cuál es la opción más económicas, sino que quizás el factor determinante sea cuál es la opción más segura para mi país, para mis clientes, para mi población. De forma que la cuestión de la confianza parece ser un factor importante en el mundo de la energía actualmente, y esto es un cambio sustancial desde el 28 de febrero».

Para el director de la AIE, la confianza y la previsibilidad va a tener un papel importante en el comercio de energía, en los contratos a largo plazo y en las políticas de diversificación. EFE

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