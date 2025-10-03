La ALBA condena «incursión ilegal y provocadora» de aeronaves de EE.UU. cerca de Venezuela

Caracas, 3 oct (EFE).- Los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron este viernes lo que consideraron como la «incursión ilegal y provocadora» de aeronaves de EE.UU. cerca de Venezuela en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump, además, mantiene un despliegue naval.

En un comunicado, la alianza afirmó que este «hostigamiento militar sistemático» se enmarca en un «patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial».

Asimismo, advirtió que la «reiteración de este tipo de acciones no solo vulnera la soberanía de un Estado miembro, sino que compromete la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe, generando riesgos inaceptables para la estabilidad regional».

Por tanto, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía instaron a los organismos internacionales a «pronunciarse y denunciar esta política de provocación guerrerista, que amenaza la seguridad y estabilidad» de la región.

Venezuela denunció este viernes ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, presidida este mes de octubre por su aliada Rusia, la «incursión ilegal de aviones de combate» de Estados Unidos a unos 75 kilómetros de sus costas, tal y como anunció previamente que haría.

El jueves, en un comunicado, las carteras de Exteriores y de Defensa aseguraron que Venezuela «ejercerá plenamente su derecho a la defensa», a la vez que exigieron al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar «de inmediato» lo que calificaron como una «postura temeraria, aventurera y guerrerista».

Entretanto, Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de guerra en el Caribe y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados. Además, ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Este viernes, Estados Unidos hundió otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y las acusó de «narcoterroristas».

Este ataque se suma a por lo menos otros cuatro que Estados Unidos ha confirmado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. EFE

