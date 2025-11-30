La ALBA condena la «amenaza colonialista» de Trump sobre el espacio aéreo venezolano

Caracas, 30 nov (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó la «nueva amenaza colonialista» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció el sábado que se debe considerar el espacio aéreo venezolano cerrado.

«Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina», indicó la ALBA en un comunicado difundido este domingo por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El bloque denunció que esta amenaza forma parte de un diseño geopolítico dirigido a «erosionar» la autodeterminación de los Estados latinoamericanos y caribeños mediante «presiones militares, económicas y diplomáticas».

«Pretender ejercer jurisdicción extraterritorial sobre territorio venezolano, imponer órdenes o condicionar la integridad de su espacio aéreo, no solo es ilegal, sino que constituye una arrogante provocación contra toda la región», añadió.

Además, la ALBA alertó a la comunidad internacional de que esta «ofensiva» coincide con la decisión «unilateral» del Gobierno de Estados Unidos de «suspender los vuelos regulares destinados a la repatriación de venezolanas y venezolanos en el marco de la Misión Vuelta a la Patria».

«Con esta acción, que afecta directamente a familias, niñas, niños y trabajadores migrantes, se confirma que Washington está dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político», apuntó.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump el sábado y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció «ante el mundo» que tales afirmaciones «representan una amenaza explícita de uso de fuerza», que, asegura, está «prohibida de forma clara e inequívoca» por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un «intento de intimidación».

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado. EFE

