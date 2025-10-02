La ALBA condena la «criminal agresión» de Israel contra barcos de flotilla que iban a Gaza

Caracas, 2 oct (EFE).- Los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron este jueves que Israel interceptara barcos de la Global Sumud Flotilla, que se dirigían a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria, algo que el bloque consideró como una «criminal agresión».

A través de un comunicado, la alianza afirmó que este acto «constituye terrorismo de Estado, piratería moderna y una flagrante violación del derecho internacional».

De igual forma, subrayó que Israel utilizó «maniobras de hostigamiento» para «cortar comunicaciones» y detener «ilegalmente a los tripulantes de una expedición civil y pacífica, cuyo único propósito -aseguró- era romper el bloqueo genocida impuesto a la Franja de Gaza y llevar asistencia humanitaria a un pueblo asfixiado por el hambre».

«Este ataque es la continuación sistemática de una política de exterminio y ocupación, que desangra a Palestina desde hace más de siete décadas», agregó la ALBA, integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

Por tanto, el bloque hizo un llamado a la comunidad internacional a denunciar esta «agresión y exigir la liberación inmediata de los tripulantes de la flotilla».

La Global Sumud Flotilla informó este jueves de que al menos 450 tripulantes que navegaban rumbo a Gaza están detenidos, tras la operación de intercepción por parte de la Armada israelí, desde la noche del miércoles, de más de 40 embarcaciones, mientras el barco Marinette continúa navegando en el mar Mediterráneo.

Los 41 barcos restantes geolocalizados por la Flotilla han sido interceptados, declaró la organización sobre sus registros, en los que las embarcaciones de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que navegaban esta mañana, ya no aparecen.

La misión calificó como «nuevos actos de agresión contra civiles desarmados» la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron «atacados con cañones de agua», «rociados con agua contaminada», y que, además, sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles. EFE

