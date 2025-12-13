La ALBA expresa su «profunda preocupación» por la detención del expresidente Luis Arce

Caracas, 13 dic (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó este sábado su «profunda preocupación» por la detención del expresidente de Bolivia Luis Arce y dijo que este hecho representa la «instrumentalización» del sistema judicial con fines de persecución política.

La ALBA «advierte de que estos hechos responden a patrones ya conocidos en la región, caracterizados por la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución política, en abierta vulneración del Estado de derecho, la soberanía popular y la convivencia democrática», señaló el bloque en un comunicado publicado en su página web.

Además, dijo que este tipo de prácticas han sido utilizadas de «manera sistemática» para deslegitimar, neutralizar y perseguir a líderes y fuerzas políticas populares.

La alianza denunció que estas acciones forman parte de una estrategia promovida por sectores de la «derecha extremista latinoamericana», orientada a «revertir conquistas sociales, desmantelar proyectos soberanos y quebrantar la voluntad de los pueblos mediante mecanismos no electorales».

El viernes, Arce fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir cinco meses de detención preventiva por sus presuntas responsabilidades dentro de una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El Ministerio Público imputó a Arce por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Según la Fiscalía, hubo «más de 3.500 proyectos» financiados por el Ministerio de Economía, de los que «ni la mitad han sido concluidos» y también se evidenció «que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes» de organizaciones indígenas y campesinas.

Al respecto, Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno. EFE

