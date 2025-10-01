La Alcaldía de Bogotá deniega la autorización para un concierto de Guns N’ Roses

2 minutos

Bogotá, 1 oct (EFE).- La Alcaldía de Bogotá denegó este miércoles, en primera instancia, la autorización para el concierto de la banda Guns N’ Roses, programado para el martes de la próxima semana en el Vive Claro, donde fue cancelado el sábado pasado el show del rapero Kendrick Lamar porque el recinto no tenía todos los permisos.

La Secretaría de Gobierno de la capital colombiana negó en una resolución la autorización para el espectáculo programado para el 7 de octubre solicitada por la compañía Páramo Presenta, organizadora del concierto.

Al explicar su decisión, que puede ser apelada ante la misma secretaría, la entidad señaló que el concierto de Guns N’ Roses no recibió los conceptos favorables de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la Policía y la Secretaría de Movilidad para su celebración.

El sábado pasado el concierto que Kendrick Lamar iba a ofrecer fue cancelado poco antes de comenzar por «problemas técnicos».

El Vive Claro, con capacidad para 40.000 personas e inaugurado hace dos meses, celebraba así el que debía ser su segundo gran concierto tras la presentación de Green Day a comienzos de septiembre.

Sin embargo, tras el concierto de Green Day el recinto fue objeto de críticas porque los asistentes se quejaron del fuerte movimiento de las gradas cuando saltaban, mientras que en videos que se han hecho virales se ve como las luces del lugar se movían peligrosamente.

El Vive Claro también tiene programados Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero). EFE

jga/joc/lar