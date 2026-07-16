La alcaldesa japonesa criticada por su baja por maternidad: «Espero romper prejuicios»

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David Asta Alares

Tokio, 16 jul (EFE).- La alcaldesa japonesa Shoko Kawata tomará una baja por maternidad a partir del lunes. Una situación a priori normal pero que en el país peor parado del G7 en materia de igualdad se trata de una decisión inaudita que ha generado una ola de críticas.

«Al mostrar que incluso en un puesto de liderazgo de este tipo es posible continuar con el trabajo en equipo mientras se toma una baja de maternidad, espero abrir una brecha que ayude a romper con esos prejuicios», afirmó a EFE la alcaldesa de la ciudad de Yawata, situada al sur de Kioto.

Kawata, que con 35 años es la mujer más joven en dirigir una localidad en el archipiélago, anunció su decisión de tomar una baja por maternidad el pasado mayo y obtuvo el tipo de respuesta de sus vecinos que podría esperarse ante un embarazo: «Muchísimos mensajes de apoyo positivos y alentadores».

Críticas en redes sociales

Unas felicitaciones que están, sin embargo, en las antípodas del aluvión de críticas que le han caído en redes sociales desde entonces.

Hasta el punto de desatar un debate sobre si los representantes públicos deberían tener derecho a tomar una pausa por maternidad, en un país que experimenta una crisis de natalidad y de crecimiento de la población.

«Porque soy la alcaldesa más joven y la noticia de la baja por maternidad se publicó mucho, parece que la gente tuvo la impresión de que estaba tomando una pausa y recibí muchas opiniones críticas», constató.

Algunos usuarios recurrieron a X para airear su temor a que más mujeres en puestos de responsabilidad sigan el ejemplo de Kawata y tomen bajas por maternidad, así como para llamar a dimitir a mandatarios que deban suspender sus actividades de forma prolongada.

La alcaldesa, a quien la decisión de tomar una pausa de sus funciones le parece «bastante natural», rechaza sin embargo las críticas. En primer lugar porque, aunque decidió referirse a la pausa de 16 semanas como baja por maternidad, la ley japonesa no contempla este supuesto para los alcaldes. Tampoco vacaciones.

Lo que sí permite la ley es nombrar a un sustituto temporal cuando el alcalde no puede ejercer por enfermedad o accidente, que en este caso recaerá en el vicealcalde. Kawata incluso asegura que estará disponible «en remoto» en caso de que haya que tomar grandes decisiones.

«Si me hubiera ausentado sin anunciar ninguna baja, el sistema lo habría permitido sin inconvenientes», destacó Kawata. Pero el revuelo causado es, en cierto modo, parte de su objetivo.

«Lo he hecho público para convertirme en un ejemplo», explicó la alcaldesa a finales del pasado junio ante el pleno del Ayuntamiento de Yawata, la segunda ocasión que acude a dar explicaciones en público del asunto tras una rueda de prensa en mayo.

Crisis demográfica

Japón registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos con un total de 671.236 de padres japoneses, en el décimo año consecutivo de caídas, y una bajada de la natalidad de un 0,1 % interanual hasta el mínimo histórico de 1,14.

La crisis demográfica se ha traducido en un declive de la población que, según los datos provisionales del censo de 2025, se aceleró a un ritmo histórico: el número de habitantes del archipiélago se redujo un 2,46 % entre 2020 y 2025, o 3,1 millones de personas, hasta los 123,04 millones de habitantes actuales.

Una «cruda realidad» que a Kawata le toca de cerca, ya que el número de habitantes de Yawata lleva bajando desde hace tres décadas, y que Japón no consigue revertir.

«Si una mujer desea hacer bien su trabajo, de alguna manera se ve obligada a renunciar a tener hijos», lamentó la alcaldesa, ya que el sistema laboral en Japón considera que los hombres pueden dedicarse plenamente al trabajo porque las mujeres asumen la carga de las tareas del hogar, la crianza y el parto.

Japón ocupó el puesto 118 de 148 en el informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género de 2025, con apenas un 14,6 % y 16,1 % de puestos parlamentarios y directivos cubiertos por mujeres.

En un país que el año pasado nombró a la primera mandataria de su historia, Sanae Takaichi, «la realidad demuestra que no se han podido implementar medidas efectivas», concluyó Kawata.

Principalmente, según la alcaldesa, porque en un espacio político dominado todavía a día de hoy por hombres «ha habido muy pocas personas involucradas en la crianza de los hijos dentro de los liderazgos políticos». EFE

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