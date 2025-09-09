The Swiss voice in the world since 1935

La alemana Annalena Baerbock, quinta mujer que asume presidencia de Asamblea General ONU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naciones Unidas, 9 sep (EFE).- La alemana Annalena Baerbock asumió hoy la presidencia de la Asamblea General de la ONU, quinta mujer en ocupar este cargo en los ochenta años de existencia de las Naciones Unidas.

Baerbock recibió del presidente saliente, el camerunés Philémon Yang, el mazo con el que se declara el principio y final de cada periodo de sesiones en la asamblea, órgano donde se sientan los 193 estados miembros de Naciones Unidas pero que carece de poder legislativo (sus decisiones no son vinculantes), por lo que su papel es simbólico.

Previamente, Baerbock había subido al estrado para prestar un juramento de fidelidad a los principios de Naciones Unidas recogidos en su carta fundacional, que siempre se invoca para pedir respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados.

La política alemana, de 44 años y procedente de la formación Alianza 90/Los Verdes (izquierda), fue ministra de Exteriores de su país entre 2021 y 2025.

Tendrá a su cargo organizar la próxima Semana de Alto Nivel de la Asamblea entre los días 22 y 28 de septiembre, la gran cita de la diplomacia mundial y que este año viene dominada por la guerra de Gaza y los movimientos internacionales para el reconocimiento del Estado palestino.

La asunción de Baerbock como presidenta llega en un momento de intenso debate sobre la necesidad de que también la secretaría general de la ONU sea ocupada por vez primera por una mujer en el momento en que António Guterres termine su mandato el año que viene.

Sin embargo, ningún nombre ha reunido hasta ahora el consenso necesario entre los países y parece alejarse esa probabilidad. EFE

fjo/gac/rf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR