La alemana Rheinmetall invierte 500 millones de euros en una fábrica de pólvora en Rumanía

Bucarest, 3 nov (EFE).- El consorcio alemán de armamento y defensa Rheinmetall invertirá junto con la empresa pública rumana Pirochim Victoria unos 500 millones de euros en una fábrica de pólvora propulsora y cargas modulares para proyectiles en el país balcánico.

La capacidad estimada de producción de la planta, situada en Victoria, en la región de Brasov (centro de Rumanía), será de unas 300.000 cargas modulares por año, que necesitarán 750 toneladas de pólvora, explicó la empresa alemana en un comunicado.

Además, se producirán 200 toneladas de pólvora para las necesidades locales en Rumanía.

La inversión total, que supera los 500 millones de euros, está financiada conjuntamente por Rheinmetall y por Pirochim Victoria, que aportará 120 millones de euros, mientras que los programas europeos de defensa ASAP y SAFE proporcionan otros 47 millones de euros, explicó el Gobierno rumano tras la firma del contrato que establece la empresa llamada ‘Rheinmetall Victoria’.

Según lo acordado entre las partes, Pirochim Victoria controlará el 49 % de las participaciones de la empresa y Rheinmetall el 51 %, precisaron las autoridades rumanas.

«Gracias a esta colaboración, Rumanía se está consolidando como un potencial actor en la industria de la defensa en el sureste de Europa», dijo el primer ministro rumano, el liberal conservador Ilie Bolojan, cuyo país es miembro de la OTAN desde 2004.

«La fábrica nos brinda la ventaja estratégica de producir pólvora localmente», agregó el mandatario rumano tras una reunión con el presidente de Rheinmetall, Armin Papperger.

La producción, tanto de la pólvora como de las cargas modulares, comenzará en 2028, precisó Rheinmetall.

El objetivo, agregó la empresa alemana, es alcanzar de aquí a 2030 una capacidad anual de 20.000 toneladas de pólvora propulsora.

La inversión del fabricante alemán en Rumanía generará unos 700 nuevos puestos de trabajo, tiene como objetivo integrar la nueva instalación en la cadena de producción europea de defensa y reforzar la presencia de la OTAN en el flanco suroriental, cerca de Rusia.

A finales de octubre, Rheinmetall había anunciado en la vecina Bulgaria, también un país miembro de la OTAN, otra fábrica de pólvora y proyectiles, con una inversión de unos 500 millones de euros. EFE

