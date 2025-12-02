La alemana Tatjana María abre el WTA 125 de Quito contra la española Irene Burillo

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 1 dic (EFE).- La alemana Tatjana María abrirá este martes el cuadro principal del WTA 125 de Quito contra la española Irene Burillo, en uno de los duelos más atractivos en la jornada inaugural del torneo de tenis femenino que se desarrollará hasta el domingo.

La teutona, número 41 del mundo y primera cabeza de serie del torneo, aseguró tras su entrenamiento que no sintió complicaciones con los efectos de la altitud de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

El torneo, que se disputa por primera ocasión en Ecuador, otorgará 125 puntos para la campeona, por lo que Burillo también buscará triunfar y dar la sorpresa.

Otro duelo esperado lo protagonizarán la ecuatoriana Camila Romero y la rusa Anastasia Zolotareva.

Además, Mell Reasco, hija de Neicer Reasco, un seleccionado ecuatoriano de fútbol que jugó el Mundial de Alemania 2006, se enfrentará a la ucraniana Valeriya Strakhova.

Entretanto, la húngara Panna Udvardy se enfrentará a la italiana Diletta Cherubini; y la también italiana Martina Colmegna competirá contra la ucraniana Oleksandra Olinykova.

La estadounidense Ayana Akli irá contra la brasileña Laura Pigossi; y la española Alicia Herrero, ante la griega Despina Papamichail.

Por su parte, Varvara Lepchonko, de Estados Unidos, se enfrentará a Carolina Alves, de Brasil; Nicole Fossa Huergo, de Argentina, frente a Maja Chwalinska, de Polonia; la checa Laura Samson, ante Jazmin Ortenzi, de Argentina; y Veronika Erjavec, de Eslovenia contra Anastasia Tikhonova, de Rusia. EFE

rm/cbs/gbf