La alemana Tatjana María lidera la delegación extranjera en Copa femenina de tenis WTA 125

Guayaquil (Ecuador), 6 nov (EFE).- La tenista alemana Tatjana María comanda, hasta el momento, la lista de las 22 participantes de distintos países en la Copa de tenis femenino WTA 125 de Ecuador, que se realizará desde el próximo 1 de diciembre, en Quito, confirmó este jueves la organización del torneo comandado por Nicolás Lapentti.

En los próximos días se completará la lista de participantes en las canchas del Quito Tenis y Golf Club, que saldrán en procura de los 125 puntos para la clasificación de la WTA para la campeona y 115.000 dólares en premios.

Además de la alemana María, ubicada en el puesto 41 del ranking mundial, el torneo también tendrá a la checa Sara Bejlek, en el puesto 75 y hasta el puesto 98 del ranking mundial, aparecerá Veronika Erjavec (SLO).

La organización precisó que el cuadro principal está conformado por 22 integrantes y que las otras diez tenistas saldrán de las clasificación de la qualy y por invitaciones (wild cards).

Las demás participantes serán: Mayar Sherif (EGY), 103; Panna Udvardy (HUN), 105; Leolia Jeanjean (FRA), 108; Caroline Dolehide (USA), 112; Oleksandra Oliynkova (UKR), 132; Maja Chwalinska (POL), 134; Varvara Lepchenko (USA), 157; Carole Monnet (FRA), 168.

También lo harán Polona Hercog (SLO), 171; Julia Riera (ARG), 183; Laura Pigossi (BRA), 193; Despina Papamichail (GRE), 200; Elvina Kalieva (USA), 203; Jazmin Ortenzi (ARG), 217; Miriam Bulgaru (RUM), 223; Eva Vedder (NED), 231; Sada Nahimana (BDI), 237; Jessica Pieri (ITA) y Carolina Alves (BRA), 240. EFE

