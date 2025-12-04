La alemana Tatjana Maria se retira del torneo de Quito por lesión y Reasco pasa a cuartos

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- La alemana Tatjana Maria, favorita para ganar el WTA 125 de Quito, se retiró este miércoles del torneo debido a una lesión, según informó la organización, por lo que la ecuatoriana Mell Reasco avanzó a cuartos de final.

«La gran novedad de este miércoles fue el anuncio del retiro del torneo por parte de la primera cabeza de serie, la número 45 del mundo, la alemana Tatjana Maria debido a una lesión en la pantorrilla», se precisó en un comunicado.

Además de Reasco, accedieron a cuartos de final la argentina Luisina Giovannini, la eslovena Polona Hercog, la francesa Leolia Jeanjean y la estadounidense Elvira Kalieva.

Giovannini derrotó por 6-3 y 6-4 a la polaca Maja Chwalisnka; Hercog se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3 a la burundesa Sada Nahimana.

Mientras que la estadounidense Kalieva derrotó por 6-4 y 6-2 a su compatriota Varvara Lepchenko.

«Estoy súper contenta, es la primera vez que voy a jugar cuartos de final de un WTA 125, tras el nivel que pude tener hoy», señaló Giovannini, que en cuartos de final se enfrentará con la ecuatoriana Reasco.

Por su parte, la eslovena Hercog aseguró que «resultó difícil» el partido que le ganó a la ucraniana Oliynykova, ya que considera que «ella es una gran jugadora que viene de ganar dos torneos». «Jugué con ella en Colina y perdí, por lo que esto ha sido como una revancha», añadió.

Entre los partidos que se disputarán este jueves para cerrar los octavos de final están el de Anastasia Zolotareva, de Rusia, contra Despina Papamichail, de Grecia; y el de Veronika Erjavec, de Eslovenia, frente a la brasileña Laura Pigossi. EFE

