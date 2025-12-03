La alemana Tatjana Maria vence a Burillo y tendrá rival ecuatoriana en el WTA de Quito

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 2 dic (EFE).- La alemana Tatjana Maria hizo valer este martes su favoritismo al título en el torneo WTA 125 de Quito y venció a la española Irene Burillo por 6-1, 6-7 y 6-4 en partido de la primera ronda.

Maria, número 41 del mundo, se enfrentará en octavos de final a la ecuatoriana Mell Reasco, que también este martes derrotó a la ucraniana Valeriya Strakhova por 3-6, 7-5 y 7-5.

Entre tanto, en otros partidos de la jornada la rusa Anastasia Zolotareva avanzó a octavos tras vencer por 3-6, 6-4 y 6-2 a la ecuatoriana Camila Romero; la ucraniana Oleksandra Oliynykova derrotó por 6-3, 3-6 y 6-3 a la italiana Martina Colmegna, y la argentina Luisina Giovannini le ganó por 3-6, 6-2 y 6-3 a la colombiana Valentina Mediorreal Arias.

Asimismo, la brasileña Laura Pigossi se impuso por 6-4, 1-6 y 6-3 a la estadounidense Ayana Akli, la burundesa Sada Nahimana derrotó por 6-3 y 6-2 a la ecuatoriana Valentina Vargas y la griega Despina Papamichail derrotó a la española Alicia Herrero por 7-6, 1-6 y 6-3.

Por su parte, la estadounidense Varvara Lepchenko se impuso a la brasileña Carolina Alves por 7-6, 6-7 y 6-2 y la polaca Maja Chwalinska le ganó por 6-0 y 6-0 a la ecuatoriana Tania Varela, que reemplazó por complicaciones físicas a la argentina Nicole Fossa Huergo.

Mientras, Veronika Erjavec, de Eslovenia, le ganó por 6-4 y 6-2 a Anastasia Tikhonova, de Rusia.

Leolia Jeanjean, de Francia, derrotó por 6-1 y 6-2 a Eva Veddor, de Países Bajos; la estadounidense Elvina Kalieva venció por 6-3 y 6-3 a la rumana Miriam Bulgaru; y la eslovena Polona Hercog derrotó a la española Sara Sorribes Tormo por 7-6,4-6y 6-3.

El torneo WTA 125 de Quito otorgará 125 puntos para el ranking mundial a la campeona.

– Partidos de los octavos de final:

Tatjana María-Mell Reasco; Luisina Giovannini-Maja Chwalinska; Anastasia Zolotareva-Despina Papamichail; Veronika Erjavec-Laura Pigossi; Sada Nahimana-Leolia Jeanjean; Varvara Lepchenko-Elvina Kalieva y Polona Hercog-Oleksandra Oliynykova. EFE

