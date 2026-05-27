La alerta por calor se extiende a 17 departamentos en Francia este jueves, incluido París

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París, 27 may (EFE).- La alerta naranja (la segunda más alta) se extenderá de los trece departamentos en la que está activada este miércoles en Francia a diecisiete mañana jueves, incluida la capital París, informó hoy el instituto meteorológico Météo-France.

Según el último boletín emitido en la tarde de este miércoles, trece departamentos del oeste continuarán en el nivel naranja de vigilancia también el jueves, mientras que París y los tres departamentos de su periferia (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne, donde se encuentra Disneyland) pasarán a naranja a partir del mediodía del jueves, con máximas previstas de entre 32 y 35 ºC.

Ante esta inusual ola de calor en mayo, el Gobierno de Sébastien Lecornu ha convocado una reunión interministerial para este jueves a las 16.15 horas con el objetivo de diseñar un «plan de resistencia hasta septiembre», que permita anticipar episodios prolongados de calor, incendios forestales y otros riesgos asociados al verano.

El encuentro, presidido por Lecornu, reunirá a una decena de miembros del Gobierno y abordará cuestiones como la gestión de espacios públicos, el estado de las reservas de agua y el riesgo de incendios, ya que el objetivo ahora es reforzar la preparación ante episodios de canícula más frecuentes y tempranos.

El debate político también se ha intensificado sobre este tema, especialmente con la intervención de la líder ecologista, Marine Tondelier, que criticó hoy la «falta de preparación» del Ejecutivo, mientras que la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, pidió evitar la «politización» del episodio y subrayó la responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía para afrontar la ola de calor.

En el plano educativo, el ministro de Educación, Édouard Geffray, confirmó hoy que no se aplazarán las pruebas del bachillerato profesional previstas para el jueves y viernes, que afectarán a cerca de 194.000 candidatos.

Además, las autoridades alertan de que las concentraciones de ozono podrían superar los 180 microgramos por metro cúbico en la región parisina, con posibles efectos respiratorios y cardiovasculares en la población vulnerable.

De momento, se han registrado siete muertes vinculadas con el calor (cinco ahogados y dos personas que practicaban deporte), de acuerdo con las autoridades francesas, aunque los medios apuntan a otro joven ahogado en la tarde del martes, que podría ser la octava víctima. EFE

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