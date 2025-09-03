The Swiss voice in the world since 1935

La alfombra roja de Venecia y Joaquin Phoenix honran a una niña palestina asesinada

Venecia (italia), 3 sep (EFE).- La alfombra roja del Festival de Venecia se tiñó este miércoles de luto en el estreno de la película ‘The voice of Hind Rajab’, sobre el asesinato de una niña palestina en un ataque israelí, y su reparto, acompañado por Joaquin Phoenix, desfiló vestido de negro y con una foto de la pequeña.

La directora de la cinta, la tunecina Kaouther Ben Hania, acudió a su presentación oficial en el Palacio del Cine del Lido veneciano portando una foto de la niña que centra su película.

‘The voice of Hind Rajab’, que compite por el León de Oro, es la historia real de los intentos por rescatarla atrapada en un coche bajo el ataque del ejército israelí en enero de 2024.

La película está construida alrededor de las grabaciones reales de la Media Luna Roja, organización con la que la familia contactó por teléfono para pedir ayuda poco antes de sufrir el ataque.

Para rendir tributo a la pequeña, asesinada en enero de 2024, los actores y actrices de la cinta acudieron vestidos de negro, entre estos el actor palestino Amer Hlehel, la actriz Clara Khoury y el jordano-canadiense Saja Kilani.

Pero el reparto también estuvo acompañado por Joaquin Phoenix y Rooney Mara, dos de las celebridades que han respaldado la producción junto al mexicano Alfonso Cuarón o Brad Pitt. EFE

