La alianza de EE.UU. para suministros de IA frente a China crece y presenta su ruta

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Washington, 25 jun (EFE).- Un total de 24 miembros componen la recién creada coalición tecnológica «Pax Silica», liderada por EE.UU. para hacer frente a China en el desarrollo de cadenas de suministros de inteligencia artificial (IA), que se reúne este jueves y viernes en Washington con nuevos integrantes como Argentina, Costa Rica y El Salvador.

El pasado martes, la Unión Europea, Alemania y Grecia formalizaron la adhesión en la capital estadounidense y hoy 35 signatarios han ratificado una declaración de intenciones para una Alianza de Oportunidades en IA, según el impulsor y subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

Los firmantes, que incluyen representantes del sector y de los estados, reconocieron «la importancia fundamental de la infraestructura física para la inteligencia artificial», que incluye los minerales críticos, energía, la capacidad de cómputo y la fabricación de semiconductores.

Según el texto, los declarantes comparten «la convicción de que el futuro de la IA debe cimentarse en la colaboración basada en la confianza, la seguridad económica, la innovación y la competencia leal».

Los integrantes reunidos hoy se comprometieron a «aprovechar las oportunidades de la IA», «promover una regulación favorable a la innovación», fortalecer una amplia cooperación en materia de IA», «movilizar al sector privado» y una «prosperidad y progreso compartidos».

El director general de Comunicación, Redes, Contenidos y Tecnologías de la Comisión Europea, Roberto Viola, participó el pasado martes en la ceremonia de la firma en la que también se unieron Alemania y Grecia, representadas por sus respectivos embajadores, según un comunicado del Departamento de Estado.

«La Unión Europea no se suma a Pax Silica como un nombre más en una lista. Llega tal como es: el mayor mercado único de la Tierra y heredera —junto con nosotros— de una civilización forjada a lo largo de cinco milenios. Estados Unidos y Europa están destinados a estar unidos; nuestras historias están entrelazadas y nuestros destinos, ligados», indicó la nota.

Creada el año pasado «como concepto», Helberg explicó que Pax Silica surgió ante la necesidad de contar con una estructura más ágil que foros como el G7 o el G20 para impulsar la innovación en este sector.

Australia, Japón, Israel, Reino Unido, Países Bajos, India, Israel y Finlandia son parte de los integrantes de esta alianza tecnológica que se reúne por segunda vez desde su fundación, hasta el momento basada en declaraciones de principios.

El programa forma parte de la estrategia de Washington para consolidar una red de aliados tecnológicos frente a China, en un momento en que la competencia por el control de chips, datos y materiales estratégicos se ha convertido en un eje central de la política económica y de seguridad de Estados Unidos. EFE

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