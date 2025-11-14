La alianza de Modi gana con holgura las elecciones en el estado más pobre de la India

Nueva Delhi, 14 nov (EFE).- El bloque Alianza Democrática Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), del que forma parte el partido del primer ministro indio, Narendra Modi, se hizo este viernes con una victoria holgada en las elecciones regionales en el estado de Bihar, el más pobre de la India.

Según la Comisión Electoral de la India, los primeros datos de recuento -de los que no se otorga un porcentaje, pero que arrojan un resultado representativo, el Bharatiya Janata Party (BJP) del nacionalista hindú Modi obtuvo 89 asientos en la Asamblea Legislativa de Bihar, mientras que su aliado regional, el partido Janata Dal, consiguió 83 escaños.

En total, la alianza de Modi ha obtenido alrededor de doscientos asientos, frente a los cuarenta de la alianza opositora Mahagathbandhan, de la que forman parte partidos locales, el histórico Partido del Congreso y fuerzas políticas de izquierdas.

La victoria en Bihar, el tercer estado más poblado de la India según el último censo de este país asiático del año 2011, con más de 104 millones de habitantes y una economía principalmente agrícola, es un importante botín electoral para Modi.

Las elecciones tuvieron lugar en un escenario de tensiones comerciales globales e incertidumbre para los sectores indios, impactados por la subida de aranceles a Nueva Delhi desde el pasado mes de agosto.

En el plano estrictamente electoral, la revisión exhaustiva del padrón electoral que afrontó la Comisión Electoral india antes de los comicios generó controversias previas a la elección, que finalmente no se han traducido en una pérdida de apoyos para la NDA, que mejoró sus resultados con respecto a las últimas elecciones en Bihar.

La fuerza política de Modi, que se impuso en 2024 en las elecciones nacionales indias y que lidera la India desde 2014, se ha hecho desde aquellos comicios con importantes victorias a nivel regional en estados donde ha afianzado su poder, como Haryana o ahora Bihar, y con triunfos históricos como en el Territorio de Delhi, donde el BJP volvió al poder por primera vez en 25 años.

En 2026, se celebrarán elecciones en estados en los que el bloque de Modi es minoritario como los sureños Kerala y Tamil Nadu, y Bengala Occidental. EFE

