La alianza entre artesanía y cocina gallegas muestra en Lisboa la riqueza de su tradición

2 minutos

Lisboa, 14 sep (EFE).- La alianza de los artesanos y los cocineros gallegos, que hace más de una década tendieron un puente entre la tradición artesanal y la vanguardia gastronómica con la iniciativa ‘Artesanía no Prato’, mostraron este domingo en Lisboa los tesoros de la cultura de Galicia.

En un ‘showcooking’ del cocinero gallego Pepe Solla, cuyo restaurante en Poio (Pontevedra) tiene una Estrella Michelín y tres Soles Repsol, varios invitados especializados del sector gastronómico portugués no solo degustaron productos gallegos, sino que los comieron en piezas de cerámica elaboradas para la ocasión por artesanas de Galicia.

El programa de esta iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia desde 2012, también contará con la participación de otros chefs gallegos, como Pablo Morales, Jorge Gago y Lucía Freitas, así como portugueses, como Henrique Sá Pessoa.

Galicia y Portugal tienen muchas «sinergías», dijo a EFE Elena Fabeiro, directora de la Fundación Artesanía de Galicia, por lo que fue un siguiente paso natural presentar en la capital portuguesa esta fructífera alianza para que los lazos que unen a ambos territorios se incrementen.

La idea de incluir la artesanía local en la alta gastronomía «aporta un valor especial» al restaurante de Solla, explicó el chef mientras preparaba uno de sus platos: vieira curada en alga kombu, laminada para formar una pequeña flor en el centro de un plato elaborado por la artesana Laura Delgado, y acompañada por una emulsión hecha a base de sus corales y terminada con un gazpachuelo de tomatillo verde.

«Hay mucha afinidad entre nosotros -continuó Solla- (…) al final, tomamos un producto, lo trabajamos, lo transformamos, obtenemos una forma y cada uno es único».

Delgado, una artesana de Cambre (A Coruña), explicó a EFE que trabajar con los chefs es un proceso «muy divertido» y que ambos tienen un trabajo «muy parecido»: «Tenemos un montón de materia prima y son tantos los ingredientes que tenemos que la combinación de ellos dan un resultado determinado, dependiendo de las cantidades, las temperaturas…». EFE

lmg/psh

(vídeo)