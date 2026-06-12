La AMA saca de su lista de vigilancia a la Comisión Antidopaje de Argentina

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Madrid, 12 jun (EFE).- El Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha cerrado el procedimiento abierto a la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina, que vuelve a quedar fuera de su lista de vigilancia.

La AMA confirmó que el CRC independiente ha dado por finalizado y cerrado oficialmente el procedimiento, una vez que se han completado las acciones correctivas requeridas por parte de la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina.

El pasado marzo la AMA incluyó a Argentina en su lista de vigilancia y le otorgó un plazo de cuatro meses para subsanar las disconformidades que tenía pendientes, al no haber completado plenamente dos correcciones de alta prioridad relacionadas con su programa de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP), tras una auditoría llevada a cabo por la propia AMA en diciembre de 2024.

La AMA explicó entonces que la Comisión Argentina presentó un plan de acción correctiva en un plazo de cuatro meses, pero que de no llevarlo a cabo en ese periodo recibiría de forma automática una notificación formal alegando incumplimiento, que finalmente no se llevará a cabo.

Para el CRC actualmente los signatarios del Código Mundial no cumplidores son la Agencia Antidopaje de Rusia y la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB). EFE

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